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18:48, 15 апреля 2024Россия

Появились подробности о хранившей в московском офисе украинский дрон компании

РБК: компания, у которой изъяли украинский дрон, занимается борьбой с помехами

Кадр: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Компания «Ард Сатком сервис», в московском офисе которой при обыске нашли украинский беспилотник «Баба-яга», занимается разработкой средств для борьбы с помехами от источников электромагнитного излучения, в том числе, направленными против российских спутников. По дробности о деятельности фирмы рассказал ее генеральный директор Николай Киселев в беседе с РБК.

При этом он утверждает, что обыски в помещениях компании не проводились.

О том, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли в одном из московских офисов беспилотник «Баба-яга», стало известно 15 апреля. Как выяснилось, дрон владельцу фирмы прислали из зоны специальной военной операции. По информации источника Baza, во время допроса бизнесмен объяснил, что его интересовала система связи, которой оборудован дрон. Мужчина изучал летательный аппарат, что разработать его аналог.

«Баба-яга» — это сельскохозяйственный украинский дрон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) приспособили под военные нужды, атакуя с его помощью российские позиции.

Как рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, беспилотник этой модели предназначен для полета над посевами и установления их желтизны. По его словам, подвеску дрона, на которую можно ставить опрыскиватели, ВСУ используют для переноса мин. Помимо этого, он способен долго находиться в воздухе и подниматься на высоту до пяти тысяч метров.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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