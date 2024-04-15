69-я параллель
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19:58, 15 апреля 202469-я параллель

Появились подробности о найденном в снежной пещере россиянине

В Красноярском крае мужчина сутки сидел под снегом и встретил там день рождения

Фото: Ezra Jeffrey-Comeau / Unsplash

Спасенный из-под снега житель Красноярского края оказался в бедственном положении в свой день рождения. Эти подробности появились в публикции портала «Таймырский телеграф».

По данным издания, россиянин отправился в райцентр, но обратно в поселок Усть-Порт попасть не смог, так как в пути его замело снегом. В итоге мужчина провел весь день рождения под снегом.

Спасти жителя Таймыра удалось благодаря сыну мужчины — он вовремя забил тревогу и сообщил спасателям о пропаже отца. Найденный в снегу житель региона чувствует себя нормально — он записал видео, в котором поблагодарил спасателей за то, что «откопали его».

Ранее сообщалось о россиянине, который во время шторма попал на необитаемый остров в пяти километрах от дома и три дня выживал в заброшенной часовне.

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      Марк Леонов
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