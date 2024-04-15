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09:10, 15 апреля 2024Силовые структуры

Приговор осужденному за взятку высокопоставленному росгвардейцу решили оспорить

Прокуратура оспорила приговор экс-замначальнику департамента Росгвардии Копытову

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Главная военная прокуратура решила оспорить приговор бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковнику Николаю Копытову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Московский гарнизонный военный суд приговорил Копытова к четырем годам лишения свободы и оштрафовал на 500 тысяч рублей за мошенничество. При этом большую часть срока полковник уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом. Сторона обвинения с таким приговором не согласилась, поэтому сразу же опротестовала его.

Сначала Копытов проходил обвиняемым в получении особо крупной взятки — 10 миллионов рублей и кофемашины — от поставщика форменной одежды для гвардейцев. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Однако потом суд переквалифицировал его дело на мошенничество. Максимальное наказание по статье об аферах составляет 10 лет колонии.

В 2018 году Копытов был главой отдела разработки и формирования государственных программ, одновременно занимая должность заместителя начальника управления реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии. В начале 2018 года Росгвардия заключила с компанией «Спецшвейснаб» (ООО СШС) 86 госконтрактов на поставку формы для ведомства на 1,945 миллиарда рублей. Весной обвиняемый узнал, что в бюджете ведомства осталось более 1,885 миллиарда рублей неосвоенных средств благодаря уменьшению расходов на закупку продовольствия и формы.

По версии следствия, Копытов, который через несколько месяцев получил повышение, воспользовался этой информацией в своих целях. Он рассказал об освободившихся средствах главе ООО СШС Игорю Шальнову и попросил быть готовым выполнить новые срочные контракты. После полковник потребовал для себя откат в размере 10 миллионов рублей. Деньги ему передали Шальнов, его подчиненные и родственница. Кроме того, полковник получил от ООО СШС кофемашину Jura стоимостью 86 тысяч рублей. После этого между сторонами появились новые контракты.

В махинациях при поставках формы для Росгвардии, но в рамках другого дела обвиняется и бывший начальник осужденного экс-замдиректора ведомства Сергей Милейко. Сейчас Милейко отбывает наказание в колонии по делу о мошенничестве — 30 июля 2021 года его осудили на шесть лет.

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      Варвара Митина
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