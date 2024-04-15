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02:01, 15 апреля 2024Забота о себе

Разгуливающая обнаженной перед детьми модель ответила на жесткую критику

Фото: @pixbygiovanni

Модель Карла Беллуччи рассказала, что ходит дома перед своими детьми топлес. О методах борьбы с жесткой критикой, которую она получает из-за этого решения она рассказала изданию Daily Star.

42-летняя Беллуччи, которая, ранее зарабатывала пикантными фотосъемками заявила, что не видит ничего странного в том, чтобы ходить по дому обнаженной в присутствии своих детей. Она призналась, что окружающие стыдят ее за эту привычку. Однако экс-модель считает своих недоброжелателей ханжами.

Дети видели мои обнаженные фотографии. Мне нечего скрывать. Да, я могу пройтись по дому топлес, но это всего лишь грудь, не более того. К тому же я принимаю ванну с двухлетней дочерью. Но ей все равно, она слишком маленькая

Карла Беллуччиэкс-модель

Бывшая модель добавила, что может обнажиться только перед старшей дочерью, которой уже 19 лет, или маленькими детьми, так как они не придают этому значения. Женщина подчеркнула, что не дефилирует без белья перед взрослым сыном. «Что может быть лучше, чем прижаться кожей к коже своего ребенка? Что это за мир, в котором совсем маленькие дети не могут увидеть мать обнаженной, в то время как миллионы людей раздеваются в интернете?» — высказалась Беллуччи.

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      Алиса Дмитриева
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