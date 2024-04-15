РДК внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес РДК в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее лидер РДК Денис Капустин сообщил, что Киев поддерживает деятельность организации. Таким образом он опроверг заявления украинских властей о том, что они не сотрудничают в «Русским добровольческим корпусом».

По данным подполья, РДК входит в состав диверсионного подразделения «Кракен», сформированное украинской бригадой «Азов (запрещенная в России террористическая организация) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.