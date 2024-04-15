Россиян предостерегли от ошибок при покупке садовых участков

Депутат Гаврилов: перед покупкой участка нужно убедиться в личности собственника

Перед покупкой садового участка нужно убедиться в личности собственника и отсутствии обременений. От ряда ошибок при сделке с данным типом недвижимости россиян предостерег глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передант News.ru.

Депутат рекомендует запросить у продавца правоустанавливающие документы: акт госоргана или местной администрации о предоставлении участка, договоры купли-продажи или дарения, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о госрегистрации права собственности. Гаврилов также напомнил об обязательном наличии полной выписки из ЕГРН, которая позволит убедиться в отсутствии ограничений и обременений.

Кроме того, следует запросить у собственника нотариально удостоверенное согласие его супруга или супруги на продажу земли, если участок был куплен в браке. Если же участок состоит в СНТ, стоит получить от продавца справку об отсутствии задолженности перед сообществом по уплате целевых и членских взносов.

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