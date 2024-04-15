Россиянам перечислили главные факторы риска рака поджелудочной железы

Врач Васильева: панкреатит увеличивает риск рака поджелудочной железы в 25 раз

Рак поджелудочной железы является одним из самых непредсказуемых онкологических заболеваний. Согласно статистике, данный вид рака занимает третье место по смертности от онкологии, рассказала врач Елизавета Васильева, пишет издание «Газета.Ru».

Как отмечает медик, у 80 процентов больных раком поджелудочной железы выявляется агрессивная аденокарцинома. Пятилетняя выживаемость при ней составляет всего 5-10 процентов.

«В некоторых случаях симптомы рака поджелудочной железы могут хитро маскироваться под другие заболевания, поэтому человек долгое время не придает им никакого значения», — отметила она.

Васильева обратила внимание на факторы риска, который связаны с развитием данной болезни. Это хронический панкреатит, наследственность, вредные привычки и сахарный диабет.

Так, по словам медика, многолетнее течение панкреатита повышает риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз. Васильева уточнила, что среди онкологов аденокарцинома имеет специальный термин «семейный рак поджелудочной железы». Люди с генами KRAS2 в особой зоне риска.

Одним из угрожающих факторов также являются вредные привычки: алкоголь и курение. По словам онколога, до 33 процентов случаев рака поджелудочной железы связано с курением. Не меньший вред здоровью железы несет и злоупотребление алкоголем.

Неправильное питание также может стать триггером, который провоцирует развитие подобного вида рака. В свою очередь, сахарный диабет может быть как ранним симптомом рака поджелудочной железы, так и предрасполагающим фактором.

Ранее онкологи рассказали, что одно изменение формы стула может указывать на развитие колоректального рака. Как уточнили медики, если толщина испражнений уменьшилась до объема карандаша, это является тревожным сигналом. Появление такого симптома свидетельствует о необходимости срочно посетить врача.