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14:28, 15 апреля 2024Ценности

Россияне раскрыли отношение к местным брендам

Lamoda: россияне испытывают гордость при покупке вещей местных брендов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Россияне раскрыли свое отношение к покупке локальных брендов. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

Маркетплейс Lamoda и школа бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School провели совместное исследование с целью изучить отражение культурных и социальных тенденций в гардеробе россиян, в котором приняли участие более 1000 человек из пяти городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

В ходе анализа выяснилось, что 75 процентов респондентов имеют в гардеробе вещи российских марок и 25 процентов из них испытывают гордость, покупая одежду, сумки и обувь местного производителя. Столько же процентов россиян ощущают свой вклад в развитие локальной моды. В то же время 16 процентов опрошенных носят исключительно импортные вещи.

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Кроме того, исследование выявило влияние культурной и социальной повестки на модные предпочтения россиян. За последние несколько лет на гардероб опрошенных повлияли: в большинстве фильмы и сериалы (56 процентов), искусство (41), а музыка и театр только на 20 и 9 процентов соответственно.

Вдобавок большинство опрошенных (34) предпочитают культурные коды в контексте одежды, взятые из шедевров классической литературы, 29 процентов участников анализа выбирают авангард и классический балет. При этом космическая тема и достижения исследователей привлекают 13 процентов опрошенных.

В заключение эксперты указали, что 49 процентов респондентов руководствуются только рациональным подходом к покупкам модных товаров. Примерно такая же доля (48) опрошенных в равной степени полагается как на рациональную составляющую шоппинга, так и эмоциональную.

В марте 2023 года стилист Гоша Карцев предсказал судьбу российских брендов после ухода иностранных марок на фоне ситуации с Украиной.

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      Карина Черных
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