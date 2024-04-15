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17:49, 15 апреля 2024Моя страна

Россиянин купил лотерейный билет за 3780 рублей и выиграл миллион

Житель Пермского края купил лотерейный билет за 3780 рублей и выиграл миллион

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Житель Пермского края выиграл в лотерею более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает местный портал «Без Формата» со ссылкой на пресс-службу организации.

Россиянин, чье имя не раскрывается, купил счастливый билет в мобильном приложении за 3780 рублей. Выигрышным оказался 255141-й тираж, который разыграли 14 апреля. Благодаря тому, что участник отметил в игровом поле дополнительные числовые комбинации, его выигрыш увеличился на 12 780 рублей и составил 1 260 608 рублей.

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Известно, что мужчина еще не обратился за деньгами в лотерейный центр.

В начале апреля житель Башкирии также выиграл два миллиона рублей в лотерею и не явился за призом. Чтобы выиграть суперприз указанной лотереи, необходимо угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число — во втором.

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      Карина Черных
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