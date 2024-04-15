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17:23, 15 апреля 2024Забота о себе

Россиянок предупредили об опасности популярной бьюти-процедуры

Косметолог Чащина: наращивание ресниц приводит к травмам и прекращению их роста

Фото: Puhhha / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Оксана Чащина предупредила, что процедура наращивания ресниц может быть травматичной. Об опасности популярной бьюти-процедуры она рассказала россиянкам в комментарии для aif.ru.

Чащина объяснила, что чаще всего наращивание делают женщины, у которых тонкие и редкие ресницы. Однако именно для них эта процедура особенно опасна. «Корень ресницы, на которую наклеиваются искусственные, может не справиться с дополнительным весом, травмироваться и атрофироваться, что чревато выпадением и прекращением роста ресниц», — отметила врач.

Косметолог добавила, что используемые во время наращивания составы могут приводить к аллергии, ожогам и конъюнктивиту. Необходимо знать, что наклеенные ресницы задерживают больше грязи, поэтому за ними нужно особо тщательно ухаживать. Недостаточная гигиена может стать причиной инфицирования глаз, заключила Чащина.

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