Семейным парам указали на скрытые признаки проблем в отношениях

Помимо частых конфликтов, существует множество скрытых признаков, которые могут намекать на возможные проблемы в отношениях между супругами. На них семейным парам указала сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева в беседе с «Лентой.ру».

Специалист предупредила: признаком серьезных проблем в браке является недостаток общения между партнерами. По ее словам, если супруги перестают откровенно обсуждать свои чувства, проблемы и страхи, это может привести к нарастанию недопонимания между ними.

Другими сигналами, свидетельствующими о нарушении эмоциональной связи в отношениях, сексолог назвала ощущение одиночества в присутствии партнера и изменения в интимной жизни супругов.

Стремительное снижение или полное прекращение интимных отношений — красный флаг кризиса в браке. Проблемы в постели приводят к изменам, а не решению вопросов. Спровоцировать их могут падение интереса к сексу у одного из партнеров, отсутствие разнообразия в интимной жизни, взаимные обиды и другие факторы Алина Мурзагалиева сексолог

Секс должен доставлять удовольствие обоим супругам, подчеркнула специалистка. Если же один из них просто терпит из чувства долга, рано или поздно пара встретится с уже почти нерешаемой проблемой, потому что, как бы человек ни старался обманывать или имитировать оргазм, правда всегда выйдет наружу, заключила Мурзагалиева.

Ранее мужчины и женщины обсудили самые возмутительные поступки бывших партнеров. Так, один из участников дискуссии вспомнил, что ему пришлось расстаться с девушкой, потому что она потребовала избавиться от кота.

