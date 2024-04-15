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21:02, 15 апреля 2024Забота о себе

Семейным парам указали на скрытые признаки проблем в отношениях

Фото: Cody Black / Unsplash

Помимо частых конфликтов, существует множество скрытых признаков, которые могут намекать на возможные проблемы в отношениях между супругами. На них семейным парам указала сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева в беседе с «Лентой.ру».

Специалист предупредила: признаком серьезных проблем в браке является недостаток общения между партнерами. По ее словам, если супруги перестают откровенно обсуждать свои чувства, проблемы и страхи, это может привести к нарастанию недопонимания между ними.

Другими сигналами, свидетельствующими о нарушении эмоциональной связи в отношениях, сексолог назвала ощущение одиночества в присутствии партнера и изменения в интимной жизни супругов.

Стремительное снижение или полное прекращение интимных отношений — красный флаг кризиса в браке. Проблемы в постели приводят к изменам, а не решению вопросов. Спровоцировать их могут падение интереса к сексу у одного из партнеров, отсутствие разнообразия в интимной жизни, взаимные обиды и другие факторы

Алина Мурзагалиевасексолог

Секс должен доставлять удовольствие обоим супругам, подчеркнула специалистка. Если же один из них просто терпит из чувства долга, рано или поздно пара встретится с уже почти нерешаемой проблемой, потому что, как бы человек ни старался обманывать или имитировать оргазм, правда всегда выйдет наружу, заключила Мурзагалиева.

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      Наталья Обрядина
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