США уничтожили более 80 БПЛА в ходе атаки Ирана на Израиль

Пентагон: США уничтожили более 80 БПЛА в ходе атаки Ирана на Израиль

Силы США в ходе атаки Ирана на Израиль уничтожили более 80 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило центральное командование Пентагона, пишет РИА Новости.

Также отмечается, что силы Соединенных Штатов уничтожили минимум шесть баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана «объявлением войны». Политик призвал мировых лидеров «дать ясно понять» Тегерану, что подобные действия неприемлемы.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.