Стало известно об ударе по Полтаве
Подполье сообщило об ударе по ПолтавеСюжетРакетные удары по Украине:
Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о зафиксированном ударе в Полтаве на Украине.
По его словам, судя по цвету дыма, воспламенились горюче-смазочные материалы (ГСМ). «Полтава — прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ», — отмечает агентство.
Других подробностей не приводится.
Ранее в результате удара российский войск близ расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске были ранены французские наемники. Наемников увезли в Павлоград, чтобы местные жители не видели раненых иностранцев.
9 апреля российские военные уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы. Снесли "располагу" украинских войск в общежитии недалеко от центра города, рассказал Лебедев.