Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по Полтаве

Подполье сообщило об ударе по Полтаве
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о зафиксированном ударе в Полтаве на Украине.

По его словам, судя по цвету дыма, воспламенились горюче-смазочные материалы (ГСМ). «Полтава — прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ», — отмечает агентство.

Других подробностей не приводится.

Ранее в результате удара российский войск близ расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске были ранены французские наемники. Наемников увезли в Павлоград, чтобы местные жители не видели раненых иностранцев.

9 апреля российские военные уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы. Снесли "располагу" украинских войск в общежитии недалеко от центра города, рассказал Лебедев.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

      ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

      В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

      Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

      «Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

      Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

      Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

      Россияне стали гораздо чаще банкротиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше