Стало известно об ударе по Полтаве

Подполье сообщило об ударе по Полтаве

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о зафиксированном ударе в Полтаве на Украине.

По его словам, судя по цвету дыма, воспламенились горюче-смазочные материалы (ГСМ). «Полтава — прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ», — отмечает агентство.

Других подробностей не приводится.

Ранее в результате удара российский войск близ расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске были ранены французские наемники. Наемников увезли в Павлоград, чтобы местные жители не видели раненых иностранцев.

9 апреля российские военные уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы. Снесли "располагу" украинских войск в общежитии недалеко от центра города, рассказал Лебедев.