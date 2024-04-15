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12:34, 15 апреля 2024Бывший СССР

ВС России ударили по расположению французских наемников в Славянске

Подполье: французские наемники ранены в результате удара ВС РФ близ Славянска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) близ расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске были ранены французские наемники. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет был не в саму "располагу", которую сделали в музыкальной школе, а рядом с ней, оттого много раненых. Скорее всего, французов увезли в Павлоград», — сообщил подпольщик.

По его словам, наемников увезли в Павлоград, чтобы местные жители не видели раненых иностранцев — местные скорые, добавил Лебедев, ждали в стороне.

Ранее подпольщик рассказал об ударе БПЛА по складу ВСУ в Сумской области. По его словам, больше всего ударов пришлось по населенному пункту Краснополье на границе с Белгородской областью, откуда ведутся обстрелы территории России.

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      Валентин Карант
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