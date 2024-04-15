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11:58, 15 апреля 2024Экономика

Температура воздуха в мире побила новый рекорд

Синоптик Вильфанд: март стал десятым самым жарким месяцем подряд

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Температура воздуха в мире побила новый рекорд — март 2024 года стал десятым самым жарким месяцем подряд за всю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные европейской программы по изучению климата Copernicus Climate Change Service, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что с июля 2023 года глобальная температура на 1,5 градуса Цельсия превышает значения доиндустриального периода. Именно эта пороговая отметка указана в Парижском соглашении по климату — ее превышение чревато необратимыми последствиями для планеты.

«Очень многие ученые пишут, что пороговое значение в 1,5 градуса до конца века становится все более труднодостижимым и уже нужно говорить только о пороге в два градуса», — заявил Вильфанд. При этом специалисты считают, что подписавшие соглашение государства недостаточно делают для сдерживания глобального потепления.

Март 2024 года, по данным Copernicus, был на 1,68 градуса Цельсия теплее средней температуры этого же месяца в доиндустриальном периоде.

Ранее Вильфанд спрогнозировал высокую пожароопасность на юге европейской части России. Так, пожароопасность четвертого класса ожидается в Липецкой, Курской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской, Херсонской и Запорожской областях, в Донецкой народной республике, Республике Калмыкия, в Ставропольском крае и на севере Дагестана, отметил синоптик.

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      Нина Ташевская
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