В Британии заявили о втягивании США Байденом в конфликт на Ближнем Востоке

Профессор Джерджес: Байден втягивает США в очередной конфликт на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден неосознанно втягивает американцев в очередную войну на Ближнем Востоке, заявил профессор международных отношений и ближневосточной политики в Лондонской школе экономики Фаваз Джерджес. Его цитирует РИА Новости.

«Стратегия администрации Байдена позорно провалилась. Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну на Ближнем Востоке», — сказал эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Третья мировая война уже началась, и США ведут ее чужими руками через Израиль и Украину.