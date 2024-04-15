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20:01, 15 апреля 2024Мир

В Британии заявили о втягивании США Байденом в конфликт на Ближнем Востоке

Профессор Джерджес: Байден втягивает США в очередной конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент США Джо Байден неосознанно втягивает американцев в очередную войну на Ближнем Востоке, заявил профессор международных отношений и ближневосточной политики в Лондонской школе экономики Фаваз Джерджес. Его цитирует РИА Новости.

«Стратегия администрации Байдена позорно провалилась. Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну на Ближнем Востоке», — сказал эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Третья мировая война уже началась, и США ведут ее чужими руками через Израиль и Украину.

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      Виктория Кондратьева
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