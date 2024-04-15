В США заявили о начале третьей мировой войны

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: третья мировая война уже началась

Третья мировая война уже началась и США ведут ее чужими руками через Израиль и Украину. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу в YouTube Dialogue Works.

«Прямо сейчас идет мировая война чужими руками», — рассказал военный аналитик.

Джонсон также указал на угрозу милитаристских настроений в США в контексте напряженности вокруг Тайваня. В частности, он подчеркнул, что среди американских политиков есть немало тех, кто «мечтает напасть на Китай».

Ранее Джонсон высмеял министра обороны США Ллойда Остина после слов о способности Украины победить в конфликте и сохранить суверенитет. Он добавил, что глава Пентагона не понимает значения своих собственных слов.