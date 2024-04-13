Экс-офицер ЦРУ Джонсон: глава Пентагона Остин не понимает значение победы Киева

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял министра обороны США Ллойда Остина после слов о способности Украины победить в конфликте и сохранить суверенитет. Соответствующее заявление он сделал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, глава Пентагона говорит о победе Украины, не понимая, что это значит. «О, мы хотим, чтобы Украина была суверенной, не считая того, что она уже полностью зависима от нас во всем, что нужно для существования государства», — заявил экс-офицер ЦРУ. Он также сравнил Киев с наркоманом, а Запад — с наркоторговцами.

Кроме того, Джонсон обратил внимание на то, что Вашингтон говорит о демократии на Украине, однако забывает о давлении на оппозиционные партии, гонениях на Русскую православную церковь и закрытие нелояльных СМИ.

Ранее Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине, поскольку это вопрос чести и собственной безопасности США.