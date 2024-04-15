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14:47, 15 апреля 2024Россия

В Госдуме оценили возможности ВСУ разрушить Крымский мост

Депутат Госдумы Шеремет: у ВСУ нет возможности атаковать Крымский мост

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На сегодняшний день у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможности атаковать Крымский мост. Вероятность этого оценил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с «Известиями».

Комментируя опубликованные в британском издании The Sun заявления украинских чиновников о планах разрушить Крымский мост к июлю, политик подчеркнул, что если бы у ВСУ была такая возможность, то они бы уже это сделали. «На самом деле они понимают, что мост находится под надежной защитой, под прикрытием и осуществить любые мероприятия подобного толка практически невозможно», — сказал член комитета Госдумы по безопасности.

Он также подчеркнул, что Крымский мост сегодня имеет гуманитарное значение, а не стратегическое.

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Ранее президент Украины заявил Владимир Зеленский признался в сильном желании разрушить Крымский мост. По его словам, это один из пунктов запланированного на 2024 год контрнаступления ВСУ. Украинский лидер подчеркнул, что речь идет о целом ряде инфраструктурных сооружений, которые представляют собой военную цель, а не только о мосте через Керченский пролив.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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