The Sun: Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют разрушить Крымский мост до середины июля текущего года. Об этом написала британская газета The Sun.

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат [Крымский] мост... к середине июля», — написали журналисты.

Опрошенные изданием эксперты высказали предположение, что для удара по дорожному полотну моста ВСУ могут использовать от 20 до 40 западных ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — применить беспилотные катера.

Зеленский ранее признался о желании разрушить Крымский мост

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский признался, что в его плане будущего контрнаступления ВСУ присутствует пункт по разрушению Крымского моста в 2024 году. Об этом украинский президент рассказал в интервью немецким СМИ.

При этом речь шла не только о мосте через Керченский пролив, а о целом ряде инфраструктурных сооружений, которые представляют собой военную цель. Киев хочет уничтожить мосты, по которым перевозят вооружения, и аэродромы, с которых авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России отправляется атаковать Украину.

Мы очень этого хотим Владимир Зеленский Президент Украины

В России оценили громкое заявление Зеленского насчет Крымского моста

Новое контрнаступление украинской армии по объективным причинам не будет успешным, на это указал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Он аргументировал это тем, что против планов официального Киева играют проблемы с финансированием со стороны Запада, а также проблемы с поставками боеприпасов.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявления Зеленского блефом.

Я думаю, что это простой блеф, за которым ничего не стоит и не может стоять. Мы прекрасно видим ситуацию, и Украина проигрывает Алексей Чепа Первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В Киеве признали хорошую защищенность Крымского моста

В начале апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Крымский мост остается приоритетной целью для ВСУ.

При этом он подтвердил, что данный объект достаточно хорошо защищен. Однако поспешил отметить, что его спецслужба «работает над этим вопросом».

В свою очередь, украинский аналитик в области безопасности Михаил Самус раскрыл планы главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в отношении Крыма.

Эксперт отметил, что Сырский планирует наступать на полуостров уже в текущем году при помощи полученных от Запада истребителей F-16. При этом его предшественник Валерий Залужный намеревался занимать оборонительные позиции и скопить ресурсы для удара в 2025-м.

В СБУ признали свою причастность к теракту на Крымском мосту в 2022 году

В марте Служба безопасности Украины (СБУ) признала свою причастность к теракту на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.

Глава ведомства Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев на этом не остановится. По его словам, в будущем СБУ может снова организовать покушения на россиян и атаковать сооружение.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Кроме этого, обрушилось два автомобильных пролета.

Второй теракт произошел 17 июля 2023 года. Тогда подрыв моста произошел при помощи надводных беспилотных летательных аппаратов.