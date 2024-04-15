В Израиле предложили несколько вариантов ответа на иранскую атаку

ABC News: Израиль определится с ответом на атаку Ирана в ближайшие дни

Правительство Израиля в ближайшие дни определится с видом ответа на атаку со стороны Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

По его словам, военные предложили несколько вариантов ответа на иранскую атаку. Некоторые из них не предусматривают ударов по подконтрольной Тегерану территории.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В свою очередь, в Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске. После этого в Пентагоне заявили о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

По мнению президента Ирана Ибрахима Раиси, Тель-Авив в ответ может попытаться разрушить экономику республики.

