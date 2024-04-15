В крупном российском городе заявили о массовом отъезде мигрантов

Мигранты начали массово покидать Екатеринбург из-за рейдов силовиков

Мигранты стали массово покидать Екатеринбург. Это связано с работой силовиков, сообщает «Е1.ру» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, иностранцы уезжают «как на родину к себе, так и в другие города России». Это связано с рейдами правоохранителей, участившимися после теракта в «Крокус Сити Холле».

Некоторые из уехавших из города мигрантов опасаются возможной депортации, другие боятся угроз после теракта в подмосковном концертном зале, указано в публикации. Другой собеседник издания заявил, что в связи с оттоком мигрантов на екатеринбургских стройплощадках ощущается нехватка рабочих. Источник также сообщил, что городской спецприемник уже переполнен подлежащими выдворению мигрантами.

В Доме дружбы народов Урала подтвердили наметившуюся тенденцию к оттоку мигрантов из региона. Там это явление связали не только с действиями силовиков, но со снижением экономической привлекательности работы в Екатеринбурге.

10 апреля, в мусульманский праздник Ураза-байрам, в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов. В полиции пояснили, что мероприятие носило плановый характер.