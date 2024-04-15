В России увеличились продажи коньяка

РИА Новости: продажи коньяка в январе-марте в России увеличились на 9,6 процента

Продажи коньяка в России в первом квартале 2024 года увеличились на 9,6 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Реализация водки в натуральном выражении за тот же период выросла на 1,6 процента. Всего в январе-марте в РФ было продано более 3,5 миллиона декалитров коньяка и почти 18,4 миллиона декалитров водки.

Увеличились также объемы реализации виноградных вин — на 4,2 процента, до 13,2 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 13,3 процента, до 5,4 миллиона, ликерных вин — на 13,9 процента, до 292,4 тысячи декалитров.

Ранее стало известно, что в России снизилось производство безалкогольных напитков. В первые два месяца 2024 года этот показатель стал меньше на 3 процента (по сравнению с январем-февралем 2023-го). Уменьшилось не только производство, но и продажи, обращают внимание в NielsenIQ — с начала года этот показатель упал на 1,1 процента. Производство алкогольных напитков в первом квартале, напротив, возросло.

Цены на безалкогольные напитки выросли на 15,8 процента за год. Среди причин эксперты назвали введение маркировки и акциза, а также потерю интереса потребителей на фоне ухудшения вкуса продукции из-за использования сахарозаменителей.