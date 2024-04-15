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16:20, 15 апреля 2024Силовые структуры

В российском городе осудили лидера группы торговцев огнестрельным оружием

Суд в Орле дал 7 лет колонии главе преступной группы за незаконный оборот оружия

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Орловский областной суд огласил приговор в отношении местного жителя, который, являясь лидером преступной группы, занимался незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Орловской области.

Главу группы торговцев оружием признали виновным в двух эпизодах по части 6 статьи 222 («Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенный организованной группой») УК РФ и приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Как уточняет ведомство, преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками ФСБ в 2022 году. Тогда из незаконного оборота были изъяты пистолет системы Walther, основные части и детали пистолета-пулемета МП, а также 25 патронов Luger 9 мм.

Ранее сотрудники ФСБ нашли дрон «Баба-яга», который используют военные Украины, в московском офисе на Партизанской улице. По предварительным данным, беспилотник принадлежит 30-летнему директору фирмы, которая занимается поставками телекоммуникационного оборудования.

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      Олеся Мицкевич
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