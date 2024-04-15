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00:49, 15 апреля 2024Мир

В США назвали дату ответа Израиля на атаку Ирана

WSJ: Израиль может ответить на атаку Ирана в понедельник, 15 апреля

Фото: Christophe Van der Perre / Reuters

Израиль может ответить на атаку Ирана в понедельник, 15 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным официальных лиц Соединенных Штатов и других стран Запада, Израиль намерен быстро ответить на иранские атаки.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин после атаки Ирана заявил о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

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      Марина Совина
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