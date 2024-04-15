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18:23, 15 апреля 2024Мир

В США назвали сроки окончания конфликта на Украине

Бывший разведчик армии США Риттер: конфликт на Украине вряд ли продлится еще год

Фото: Reuters

Военный конфликт на Украине вряд ли продлится еще один год. С таким прогнозом в интервью YouТube-каналу Dialogue Works выступил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

«Мы подошли к финалу. Я имею в виду, что этот конфликт длится уже два года. Я не верю, что он будет продолжаться еще год», — предположил он сроки окончания конфликта.

Отставной военный отметил, что российская армия только накапливает свою мощь, в то время как Вооруженные силы Украины стремительно теряют резервы.

Ранее Риттер заявил, что урегулирование конфликта на Украине будет происходить на условиях России. По его словам, конфликт завершится тогда, когда этого захочет Москва.

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      Виктория Кондратьева
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