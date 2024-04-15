В США оценили затраты Израиля на отражение атаки Ирана

Экс-разведчик Риттер оценил уничтожение ракет и БПЛА Ирана в миллиарды долларов

Израиль и США не смогут отражать интенсивные атаки Ирана на протяжении нескольких дней. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с Al Mayadeen.

Он отметил, что иранские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) смогли достичь израильских военных баз. По мнению Риттера, это говорит о том, что Тель-Авив не в состоянии защитить себя.

Кроме того, на уничтожение ракет и дронов тратятся миллиарды долларов, дал оценку Риттер. Бывший разведчик подчеркнул, что сил Израиля и США не хватит надолго.

«Сколько дней подряд Израиль и его союзники смогут применять высокотехнологичные средства противоракетной обороны стоимостью миллиарды долларов. Ответ — три или пять дней. Ракеты у них подойдут к концу до того, как у Ирана закончатся дроны. Угадайте, что после этого произойдет?», — подчеркнул Риттер.

По мнению разведчика, у Израиля рано или поздно кончатся средства ПВО. После этого Иран «разберет» их.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В свою очередь, в Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске. После этого в Пентагоне заявили о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.