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03:14, 15 апреля 2024Мир

В США указали на отсутствие контактов с Россией по поводу нападения Ирана

Кирби: США не проводили контактов с Россией насчет нападения Ирана на Израиль

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты не проводили контактов с Россией насчет нападения Ирана на Израиль. На это указал представитель Бклого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах», — отметил он во время пресс-конференции.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В свою очередь, в Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске. После этого в Пентагоне заявили о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

Также стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами Конгресса атаку Ирана на Израиль.

Помимо этого, американские СМИ написали, что Израиль может ответить на атаку Ирана в понедельник, 15 апреля. Как отмечалось, Тель-Авив намерен быстро ответить на иранские атаки.

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      Марина Совина
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