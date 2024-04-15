Власти Ростовской области опровергли сообщения о воздушной опасности

Правительство Ростовской области опровергло сообщения о воздушной опасности

Информация о том, что в Ростовской области объявили сигнал воздушной опасности, не соответствует действительности. Ее опровергли в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

«Информация не соответствует действительности», — сообщили в правительстве. Так там отреагировали на появившиеся в сети данные о том, что в Ростовской области объявили сигнал воздушной опасности, а спецслужбы переведены на усиленный режим работы. Также сообщалось, что на въездах в Ростов-на-Дону устанавливаются усиленные патрули полиции.

В понедельник, 15 апреля, воздушную тревогу объявляли в Севастополе. Она продлилась почти два часа. В это же время приостанавливали движение по Крымскому мосту.

Помимо этого, в Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотников. Глава региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.