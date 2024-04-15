Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 15 апреля 2024Россия

Воздушная тревога в Севастополе длилась почти два часа

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Воздушная тревога в Севастополе длилась почти два часа. Сообщение об ее отмене опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал градоначальник в своем посте.

Сообщение об объявлении воздушной тревоги в городе губернатор опубликовал в 11:26 по московскому времени. Через один час сорок восемь минут, в 13:14, появился пост о ее отмене.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

В этот же день в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Россиянам посоветовали отказаться от туалетной бумаги

      В Литве захотели запретить ввоз предметов с советской символикой

      Блогерам проспонсируют создание шоу

      Российский стилист раскрыл раздражающие женщин детали во внешнем виде мужчин

      Xiaomi показала умное кольцо

      Воздушная тревога в Севастополе длилась почти два часа

      «Русал» отреагировал на санкции США и Великобритании

      В Армении опровергли переговоры с Британией о высылке нелегальных мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше