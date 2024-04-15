Воздушная тревога в Севастополе длилась почти два часа

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги

Воздушная тревога в Севастополе длилась почти два часа. Сообщение об ее отмене опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал градоначальник в своем посте.

Сообщение об объявлении воздушной тревоги в городе губернатор опубликовал в 11:26 по московскому времени. Через один час сорок восемь минут, в 13:14, появился пост о ее отмене.

В этот же день в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.