ВСУ обвинили в препятствовании эвакуации населения из Часова Яра

Советник Пушилина: ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в препятствовании эвакуации населения из Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, таким образом украинская армия пытается замедлить наступление российских войск. «Потому что они прекрасно понимают, как мы будем вести боевые действия с учетом того, что знаем, что там находятся мирные люди», — подчеркнул он.

Кимаковский добавил, что при принудительной эвакуации украинские военные, как правило, сначала вывозят молодых людей, чтобы они не передавали полезную для российских войск информацию о ВСУ. «Молодых они стараются убирать или каким-то образом выявлять те сети, которые помогают России и нашим республикам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой народной республики планируется эвакуация детей из четырех населенных пунктов.