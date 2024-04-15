Наследник британского престола решил больше не ходить на работу

Принц Уильям решил работать удаленно и меньше посещать мероприятия

Наследник британского престола принц Уильям решил больше работать на дому и меньше переутруждаться. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В марте Уильям ушел в отпуск и больше трех недель отдыхал в Сандрингеме. Ожидалось, что он вернется к работе, когда закончатся школьные каникулы, и его дети снова начнут ходить в школу. Это произойдет уже на этой неделе, однако принц не собирается немедленно покидать семью. Он планирует перейти на гибридную модель работы и заниматься делами удаленно, лично посещая мероприятия и встречи лишь в тех случаях, когда без этого не обойтись.

Следующие несколько недель во многом станут шаблоном для его будущего правления, поскольку у него будут похожие сотрудники и после восшествия на престол, даже если это произойдет спустя много лет. Думаю, мы станем свидетелями попыток найти баланс между требованиями, которые предъявляет государство, и желанием оставаться хорошим семьянином, заботиться о больной жене и следить, чтобы с детьми все было в порядке. И наверняка это означает, что он будет больше вещей делать удаленно. Он может немножко работать на дому или по гибридной модели знакомый принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Работа королевской особы подразумевает участие в официальных мероприятиях и поддержку благотворительных организаций. В свое время королева Елизавета II каждый год посещала сотни мероприятий и поддерживала сотни благотворительных организаций. Принц Уильям, по утверждению его друзей и советников, не хочет следовать ее примеру и намерен многократно уменьшить нагрузку. Его интересуют лишь те мероприятия и благотворительные организации, которые, по его мнению, способны произвести максимальный эффект. Остальным придется обходиться без него.

Ранее сообщалось, что самым популярным членом королевской семьи, по данным социологических опросов, оказалась супруга Уильяма Кейт Миддлтон. К ней хорошо относятся 76 процентов британцев. Сам принц занимает второе место с 73 процентами. При этом у него несколько больше ненавистников: 21 процент против 15 процентов у Кейт.