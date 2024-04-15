Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:25, 15 апреля 2024Из жизни

Наследник британского престола решил больше не ходить на работу

Принц Уильям решил работать удаленно и меньше посещать мероприятия

Фото: Pool / Globallookpress.com

Наследник британского престола принц Уильям решил больше работать на дому и меньше переутруждаться. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В марте Уильям ушел в отпуск и больше трех недель отдыхал в Сандрингеме. Ожидалось, что он вернется к работе, когда закончатся школьные каникулы, и его дети снова начнут ходить в школу. Это произойдет уже на этой неделе, однако принц не собирается немедленно покидать семью. Он планирует перейти на гибридную модель работы и заниматься делами удаленно, лично посещая мероприятия и встречи лишь в тех случаях, когда без этого не обойтись.

Следующие несколько недель во многом станут шаблоном для его будущего правления, поскольку у него будут похожие сотрудники и после восшествия на престол, даже если это произойдет спустя много лет. Думаю, мы станем свидетелями попыток найти баланс между требованиями, которые предъявляет государство, и желанием оставаться хорошим семьянином, заботиться о больной жене и следить, чтобы с детьми все было в порядке. И наверняка это означает, что он будет больше вещей делать удаленно. Он может немножко работать на дому или по гибридной модели

знакомый принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Материалы по теме:
Принц Уильям и Карл III борются за корону. Наследник хочет поскорее занять британский трон и плетет интриги против отца
Принц Уильям и Карл III борются за корону.Наследник хочет поскорее занять британский трон и плетет интриги против отца
5 декабря 2023
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма.Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
14 марта 2024

Работа королевской особы подразумевает участие в официальных мероприятиях и поддержку благотворительных организаций. В свое время королева Елизавета II каждый год посещала сотни мероприятий и поддерживала сотни благотворительных организаций. Принц Уильям, по утверждению его друзей и советников, не хочет следовать ее примеру и намерен многократно уменьшить нагрузку. Его интересуют лишь те мероприятия и благотворительные организации, которые, по его мнению, способны произвести максимальный эффект. Остальным придется обходиться без него.

Ранее сообщалось, что самым популярным членом королевской семьи, по данным социологических опросов, оказалась супруга Уильяма Кейт Миддлтон. К ней хорошо относятся 76 процентов британцев. Сам принц занимает второе место с 73 процентами. При этом у него несколько больше ненавистников: 21 процент против 15 процентов у Кейт.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

      Темпы ремонта российских НПЗ после атак беспилотников оценили

      Пьяная россиянка расправилась с пожилой матерью

      Уровень одной из рек около Кургана вырос почти на метр за день

      Россиянам перечислили неочевидные признаки начинающейся деменции

      Турист попытался перебежать автомагистраль на популярном курорте и не выжил

      В Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей

      Наследник британского престола решил больше не ходить на работу

      Тренер клуба Первой российской лиги рассказал о желании Месси встретиться с ним

      Стало известно о группе терроризирующих младших школьников российских подростков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше