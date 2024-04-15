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18:27, 15 апреля 2024Россия

В России прокомментировали слова Макрона об участии России и Израиля в ОИ-2024

Депутат Журова заявила о двойных стандартах в словах Макрона об участии в Играх
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В вопросе допуска России и Израиля на Олимпийские игры-2024 президент Франции Эммануэль Макрон придерживается двойных стандартов, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала слова французского лидера.

«Я считаю, что мы вообще не должны себя сравнивать с Израилем. Требовать от Международного олимпийского комитета и говорить: "поступайте с Израилем так, как с нами" — точно нет. Но ставить им на вид, что это двойные стандарты — это да. Они, наверное, считают, что мы тоже должны призывать, чтобы израильские спортсмены тоже должны быть наказаны за то, что в их странах происходит. Больше вопрос в том, почему существует двойной стандарт к нам», — сказала депутат.

15 апреля Эммануэль Макрон объяснил разницу условий участия Израиля и России в Олимпийских играх-2024. Он утверждает, что, в отличие от Москвы, Тель-Авив не был нападающей стороной. «Израиль стал жертвой террористической атаки и реагирует на нее», — объяснил политик.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, которые поддерживают СВО, а также связаны с вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта. В то же время в Международном олимпийском комитете заявили, что израильские спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

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