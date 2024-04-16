В Польше призвали использовать транспортную инфраструктуру для военных нужд

В парламенте Польше призвали милитаризовать транспортную инфраструктуру из-за РФ

Глава оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) парламента Польши Мариуш Блащак призвал использовать транспортную инфраструктуру в приграничных регионах для военных нужд из-за действий России. Частично милитаризовать систему транспорта депутат предложил в обращении к главе Минобороны Польши Владиславу Косиняку-Камышу. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Блащака.

«Уважаемый министр, в связи с политикой Российской Федерации и Белоруссии, а также нестабильной ситуацией на польско-белорусской границе, прошу ответить на следующие вопросы: (...) продолжаются ли действия, (…) направленные на адаптацию транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной, водной, авиационной) к оборонным потребностям, в частности, в приграничных районах?» — говорится в его обращении.

В начале апреля авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за «интенсивных» действий России на Украине. «Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — говорилось в обращении польских Вооруженных сил.

До этого, 24 марта, Минобороны Польши заявило о нарушившей воздушное пространство российской ракете. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной и пробыл над территорией Польши 39 секунд.