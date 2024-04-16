Известный комик с ТНТ раскрыл отношение родителей к шуткам о них

Известный российский стендап-комик, звезда шоу «Stand Up на ТНТ» Андрей Атлас рассказал в «Подкасте Абрамова», что его родители не одобряют шутки про них. Выпуск шоу доступен во «ВКонтакте».

По словам комика, он часто шутит об отношениях с матерью в шоу и интервью. «Недавно мы с отцом разговаривали по телефону. (...) Он говорит: "Мы тебя любим с мамой, несмотря на то, что ты какие-то гадости про нее говоришь"», — заявил Атлас.

Комик добавил, что его мать смотрит все его выступления и шоу с ним, однако они никогда не обсуждают его творчество.

Ранее Атлас назвал главным заблуждением об индустрии юмора мнение, что стендап-комики — веселые в жизни люди. Он заверил, что в действительности юмористы очень склонны к депрессиям.

До этого комик рассказал о заработке в «Stand Up на ТНТ». Атлас заявил, что в начале карьеры в программе не получал зарплату.