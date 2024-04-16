Чехия оправдала военную помощь Украине страхом перед Пражской весной

Премьер Фиала: Чехия помогает Украине из-за страха повторения Пражской весны

Чехия помогает и делает все возможное для Киева из-за страха повторения Пражской весны, этим и продиктованы темпы увеличения военной помощи в интересах Украины. Об этом в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

«Мы делаем [для Украины] все, что от нас возможно. В 1968 году я видел российские танки на улицах моего города, и я не хочу видеть это снова», — высказался он, добавив при этом, что надеется на увеличение объемов помощи со стороны США, что и станет главной темой обсуждения в ходе его намеченной встречи с американскими законодателями.

В начале марта стало известно о планах ЕС направить через двусторонние соглашения средства Чехии на закупку боеприпасов для ВСУ. Предполагалось, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество. Позднее эта цифра была увеличена вдвое, а сумму собранных средств довели до полутора миллиардов долларов.