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17:48, 16 апреля 2024Мир

В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

Депутат Чепа назвал дружелюбным жестом приглашение РФ в Нормандию

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Приглашение Францией России на празднование годовщины высадки в Нормандии является дружелюбным жестом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что Россия обязательно должна принять участие в мероприятии.

«Наверное, это действительно дружелюбный жест. (...) Сегодня, когда США и Европа пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом, я думаю, нам надо громче говорить об истинных победителях. (...) И обязательно нужно принять участие в таком мероприятии, оно правильное и хорошее. И мы должны там говорить правду», — считает Чепа.

Он также обратил внимание на постепенное изменение геополитической ситуации в мире.

«Это хороший жест, в целом. Другой вопрос, кто и как хочет его преподнести, в чью пользу использовать, какие дивиденды извлечь», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Париж может пригласить Россию на празднование восьмидесятой годовщины высадки союзников в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны.

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