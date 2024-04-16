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03:17, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Дуров открестился от разговоров про контроль Telegram Россией

Дуров: разговоры про подконтрольность Telegram России — происки конкурентов
СюжетЛесные пожары:

Фото: Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Разговоры про подконтрольность Telegram российским властям — происки конкурентов. Так в интервью Такеру Карлсону от подобных разговоров открестился основатель мессенджера Павел Дуров. Разговор опубликован в соцсети X.

«Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар», — сказал бизнесмен.

По его словам, рост численности аудитории Telegram носит органический характер. Сейчас показатель насчитывает 900 миллионов пользователей.

В этом же интервью Дуров поведал о чрезмерном внимании к нему со стороны американского правительства.

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      Марина Совина
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