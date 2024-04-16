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00:39, 16 апреля 2024Россия

Глава МЧС прибыл в Курганскую область

Глава МЧС России Куренков прибыл в Курганскую область из-за ситуации с паводком
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область, чтобы проверить исполнение распоряжений по устранению последствий чрезвычайной ситуации с паводком. Об этом написала пресс-служба ведомства в Telegram.

В публикации отмечается, что министр лично проверит «работу по оказанию помощи населению, проведению превентивных мероприятий». Он также проконтролирует возведение защитных сооружений и принятие берегоукрепительных мер.

По информации ведомства, ситуация с паводком в Курганской области остается трудной: уровень воды в реке Тобол растет. «В 6 муниципальных округах подтоплены 305 жилых домов и 598 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 12,9 тысячи человек», — отметили в МЧС.

Ранее Куренков прибыл в Алтайский край. Вместе с губернатором Виктором Томенко он оценил оперативную обстановку, складывающуюся в регионе.

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      Марина Совина
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