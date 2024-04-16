Готовивших теракт в российском городе членов ИГ осудили

Суд дал от 6 до 15 лет колонии членам ИГ, готовившим теракт в Ставрополе

Суд огласил приговор в отношении четырех членов международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена), готовивших теракт в Ставрополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Тимур Бухаров, Абдул Ирккуев, Ансар Гусейнов и Миясат Ирккуева в зависимости от роли были признаны виновными в участии в деятельности террористической организации, в подготовке к теракту, в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и покушении на него, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Судья назначил Ирккуевой 6 лет колонии, Гусейнову и Бухарову — по 14 лет, а Ирккуеву — 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, 1 октября 2022 года Бухаров, Ирккуев и Гусейнов, находясь в Ставрополе, добровольно вступили в ИГ. Вместе с Ирккуевой и другим участником террористической организации они решили устроить теракт в одном из торговых центров города. Подготовив все необходимое и исследовав место предполагаемой атаки, один из подельников изготовил самодельное взрывное устройство, но довести преступный умысел до конца не сумел.

Злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов 6 октября 2023 года. Указание о совершении теракта им дали зарубежные эмиссары ИГ, отмечали в ФСБ.

