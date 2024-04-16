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02:39, 16 апреля 2024Бывший СССР

Гросси описал опасность аварии на ЗАЭС словами «радиация не знает границ»

Гросси заявил, что радиация не уважает границ или контролируемых территорий
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Chris Gallagher / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси описал опасность аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) словами «радиация не знает границ». Так он обозначил возможность ядерного инцидента на ЗАЭС, сообщает ТАСС.

«Вы не хотите пробовать, не хотите рисковать тем, что может иметь очень широкое распространение», — сказал Гросси.

По его словам, «радиация не уважает границ или контролируемых территорий», заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС. Он назвал их безрассудными. До этого на встрече с президентом России Владимиром Путиным Гросси посчитал ситуацию с безопасностью ЗАЭС шаткой.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.

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      Марина Совина
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