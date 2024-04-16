Гросси описал опасность аварии на ЗАЭС словами «радиация не знает границ»

Гросси заявил, что радиация не уважает границ или контролируемых территорий

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси описал опасность аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) словами «радиация не знает границ». Так он обозначил возможность ядерного инцидента на ЗАЭС, сообщает ТАСС.

«Вы не хотите пробовать, не хотите рисковать тем, что может иметь очень широкое распространение», — сказал Гросси.

По его словам, «радиация не уважает границ или контролируемых территорий», заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС. Он назвал их безрассудными. До этого на встрече с президентом России Владимиром Путиным Гросси посчитал ситуацию с безопасностью ЗАЭС шаткой.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.