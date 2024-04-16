Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:21, 16 апреля 2024Силовые структуры

Из-за расправы над мужчиной в центре Москвы возбудили дело

СК: в центре Москвы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В Москве возбудили уголовное дело из-за расправы в центре города над 44-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 16 апреля около Комсомольской площади нашли мужчину без признаков жизни. Выяснилось, что он был дважды ранен ножом.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место трагедии. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза и возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оперативные службы разыскивают причастного к этому преступлению.

Ранее стало известно, что в Москве 18-летний молодой человек приревновал 15-летнюю девушку к ее одноклассникам и расстрелял их из пневматического пистолета.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп назвал условия отказа от контрмер и соблюдения ДСНВ. Что США требуют от России в сфере контроля за вооружениями?

      Курс доллара превысил 94 рубля

      Представители пяти профессий оказались самыми большими изменщиками

      На Украине пожаловались на пророссийскую позицию Индии

      Названа цена самой дешевой комнаты в Москве

      Из-за расправы над мужчиной в центре Москвы возбудили дело

      В трех селах российского региона началась эвакуация из-за опасности подтопления

      В российском регионе нашли обломки летающего объекта

      В Крыму назвали уловкой идею Макрона о перемирии

      Правительство Японии назвало южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше