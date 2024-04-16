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13:01, 16 апреля 2024Экономика

Конфискацию российских активов сочли опасной для экономики США

Конфискация активов России ударит по американской финансовой системе

Фото: Mackenzie Marco / Unsplash

Присвоение российских активов может нести опасность для американской экономики. Об этом заявил партнер Capital Lab Евгений Шатов, пишет РИА Новости.

По его словам, спрос на казначейские облигации США высок, так как они считаются безрисковым активом, однако конфискация активов России может это изменить. «Другие страны могут начать избавляться от американского долга», — считает Шатов.

Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский заявил, что важной геополитической задачей США является ослабление Евросоюза и России, однако любое действие, подрывающее мировой финансовый порядок, Вашингтону не на пользу.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине серьезно навредит США. По его словам, в случае реализации этих планов Вашингтон испытает «невиданный приступ боли» от 34-триллионного госдолга США.

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      Варвара Кошечкина
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