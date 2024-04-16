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14:00, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Лазарева нарушила запрет Пугачевой и показала видео из ее дома в Израиле

Телеведущая Татьяна Лазарева показала видео из дома Аллы Пугачевой в Израиле

Известная российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) показала видео, снятое в доме певицы Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) в Израиле. Видео с участием исполнительницы телеведущая опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в честь дня рождения народной артистки.

«Это прошлогоднее видео, были в гостях у Аллы Борисовны и Макса первого января», — подписала Лазарева ролик, в котором Пугачева танцует в гостиной. Ведущая отметила, что ей нельзя было публиковать данный ролик, однако она решила нарушить запрет в честь юбилея певицы. «Хочу, чтобы все увидели — она живая. И она милейшая, она трогательная, серьезная и острая на язык», — добавила ведущая. На видео певица танцует в гостиной.

15 апреля Пугачева отметила 75-й день рождения. Артистка родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Пугачева покинула Россию и отправилась в Израиль вместе с Галкиным.

Пугачева — обладательница звания «Народный артист СССР», ордена «За заслуги перед Отечеством», неоднократный лауреат премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Самые известные хиты артистки — «Арлекино», «Женщина, которая поет», «Миллион алых роз», «Этот мир» и «Позови меня с собой».

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      Олег Давыдов
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