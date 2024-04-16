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14:25, 16 апреля 2024Ценности

Любимые джинсы рэперов из 2000-х стали модными у женщин

Vogue: мешковатые джинсы рэперов из 2000-х фасона baggy стали модными у женщин

Фото: Stefania M. D'Alessandro / Getty Images

Любимые джинсы рэп-исполнителей из 2000-х годов стали модными у женщин. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Речь идет о брюках из денима фасона baggy — мешковатых изделиях с широкими штанинами, которые рэперы носили приспущенными. Отмечается, что указанный предмет гардероба в 2024 году появился в весенне-летних коллекциях известных брендов, включая Balenciaga, Loewe и Gucci.

Кроме того, в таких джинсах на публике были замечены многие знаменитости. Например, американская певица и актриса Дженнифер Лопес сочетала их с укороченной водолазкой и туфлями на платформе, а телезвезда Ким Кардашьян — с вишневым кожаным макси-плащом и белыми лодочками. В свою очередь, манекенщица Эмили Ратаковски надела черные штаны подобного кроя с серым топом с глубоким декольте и прошла по улице, расстегнув на них ширинку.

Ранее в апреле сообщалось, что смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году благодаря известным брендам.

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      Алина Гостева
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