Rzeczpospolita: освободив Часов Яр, Россия пойдет на Славянск и Краматорск

Освободив Часов Яр, Вооруженные силы (ВС) России пойдут на Славянск и Краматорск. Такое мнение выразили журналисты польской газеты Rzeczpospolita.

Западные обозреватели отметили, что после отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска Часов Яр стал центром украинской обороны в этом районе. По их мнению, когда ВС России удастся занять Часов Яр, российские военные начнут атаковать очередные населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), которые находятся под контролем Киева.