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16:08, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали следующие действия ВС России после освобождения Часова Яра

Rzeczpospolita: освободив Часов Яр, Россия пойдет на Славянск и Краматорск

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освободив Часов Яр, Вооруженные силы (ВС) России пойдут на Славянск и Краматорск. Такое мнение выразили журналисты польской газеты Rzeczpospolita.

Западные обозреватели отметили, что после отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска Часов Яр стал центром украинской обороны в этом районе. По их мнению, когда ВС России удастся занять Часов Яр, российские военные начнут атаковать очередные населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), которые находятся под контролем Киева.

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