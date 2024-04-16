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08:23, 16 апреля 2024Экономика

Названа цена самой дешевой комнаты в Москве

Самая дешевая комната Москвы стоит 2,1 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Самая дешевая комната в Москве стоит 2,1 миллиона рублей. Стоимость такого объекта назвали аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести комнату площадью 15 квадратных метров в квартире в шаговой доступности от станции метро «Зябликово». Эксперты также выяснили цену самого дорогого объекта в сегменте. Им оказалась комната в 20 «квадратов» в Басманном районе за 17 миллионов рублей.

Отмечается, что сейчас средняя стоимость комнат в столице составляет 5,2 миллиона рублей, а средняя цена за один квадратный метр — 316 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на рынке вторичной недвижимости в России замечена стагнация. В начале апреля средняя стоимость готового жилья увеличилась только на 0,4 процента.

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      Александра Качан
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