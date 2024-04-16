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14:28, 16 апреля 2024Силовые структуры

Оформивший у себя фигурантов дела о теракте в «Крокусе» взят под стражу

В Твери суд арестовал мужчину за прописку фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский районный суд Твери суд взял под стражу местного жителя, прописавшего у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые фигурируют в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянину по фамилии Ашуров вменяется статья 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация иностранных граждан»). По ходатайству следователя он арестован до 11 июня. Ему предъявлено обвинение.

Ашуров признал свою, но против ареста возражал. У него есть паспорт гражданина Республики Таджикистан, где проживают его близкие родственники, и заграничный паспорт гражданина России.

15 апреля Мосгорсуд признал законным арест Аминчона, Диловара и их отца Исроила Исломова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143. По делу арестованы 11 человек.

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      Любовь Ширижик
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