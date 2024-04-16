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13:36, 16 апреля 2024Россия

Патрушев назвал причины мощных паводков в Оренбургской и Курганской областях

Патрушев назвал недостатки в прогнозировании причинами ЧС в Оренбургской области
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Причиной чрезвычайной ситуации (ЧС) в Оренбургской и Курганской областях, которые затопило из-за паводков, стали недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

По его словам, проблемы с прогнозированием и реагированием на угрозы имеются в регионах Северо-Западного федерального округа. Такая ситуация может привести к серьезным последствиям, предупредил Патрушев.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Но такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать», — считает секретарь Совбеза.

По Оренбургской и Курганской областям паводок ударил сильнее всего. В России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом. По информации МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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