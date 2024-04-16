Силовые структуры
Патрушев заявил об активизации деятельности украинских неонацистов в России
Патрушев: на территории РФ активизировалась деятельность украинских неонацистов
Диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов, использующих «фашистские методы», активизировалась на территории России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания по безопасности в Северо-Западном федеральном округе, передает ТАСС.
В связи с этим глава ФСБ отметил актуальность дополнительных мер для улучшения гражданской обороны и обеспечения безопасности людей.
На том же совещании в Архангельске Патрушев заявил, что питательной средой для терроризма остается нелегальная миграция. Секретарь Совбеза указал на многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также возросшую угрозу проникновения диверсантов в Россию.